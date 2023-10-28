تغيير مسار طريق «سفاجا - قنا» بسبب السيول (صور)

أشار اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، إلى أن هناك عدة قطاعات في الطريق القادم من محافظة قنا نتيجة سقوط السيول بطريق «قنا - سفاجا» وبالكيلو 60 في الجبل.

وأكد في بيان: جرى تغيير مسار الطريق القادم من قنا وبذلك أصبح الطريق مزدوجا في منطقة 85 حتى لا يتم إيقاف حركة المرور بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.

سيول بطريق سفاجا قنا

واتجه اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا عقب سقوط السيول وأمطار إلى منطقة الكيلو 85 بطريق قنا- سفاجا والذي تسبب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، مما تسبب في نحر على جانبي الطريق، وأعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ.

أجهزة سفاجا تواجه السيول

وقال «شعبان» إن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا انتقلت برفقة معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإزالة الاطماءات عن الطريق وإعادة فتحه وتهيئته للمرور.

وتهيب الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بضرورة توخي الحذر من قبل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القادمة من محافظات الصعيد المحافظة أثناء القيادة، وذلك لأن الطرق جميعها مطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها.