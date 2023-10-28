سيول على طريق «سفاجا - قنا» وتوقف الحركة المرورية في الاتجاهين

تعرضت منطقة الكيلو 85 جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، لسقوط أمطار وسيول شديدة تسببت في قطع طريق «سفاجا - قنا» في الاتجاهين وتوقف حركة السير على الطريق تمامًا.

غلق طريق سفاجا قنا

وأشار اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا لـ«الوطن»: نعمل على تسيير أحد جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين وإعادة إصلاح الطريق.

سيول بطريق سفاجا قنا

وأضاف «شعبان»: الحركة المرورية متوقفة تماما ولن نتعجل في فتح الطريق حرصا على سلامة المواطنين وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا وبالتنسيق مع إدارة مرور سفاجا لتسيير الحركه المرورية.

رئيس مدينة سفاجا يتأكد من صلاحية البرابخ والسدود

وتابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا: تم تشكيل لجان من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا للمرور على البرابخ والسيول بجميع أنحاء المدينة للتأكد من صلاحيتها ومراجعة جاهزية أعمال الحماية بجميع الطرق المؤدية من والي المدينة حفاظا على الأرواح والممتلكات وعدم تعطل حركة المرور على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة.