مشروعات تطويرية وحضارية بالمنطقة السياحية في سفاجا

تشهد مدينة سفاجا، أعمال تجميل وتطوير بعدد من المشروعات بمنطقة كيلو 8 السياحية، بالمدخل الشمالي، تحت إشراف اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة، بناءًا على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في إطار مشروعات التطوير التي تنفذها الدولة بعدد من المدن.

جولة رئيس مدينة سفاجا

وأجرى رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمنطقة كيلو 8 السياحية، لمتابعة مشروعات التطوير وأعمال التجميل والتشجير، والموقف الميداني للمشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني.

تطوير مدينة سفاجا

ووجه شعبان، خلال جولته، بسرعة تجميل المدخل الشمالي، حيث تجري أعمال تطوير وتجميل منطقة الكيلو 8 السياحية، عبر إنشاء ممشى جديد ومنطقة عربات الطعام، وتطوير الجزيرة الوسطى.

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة بشكل دوري، ومعالجة أي ملاحظات تم رصدها لضمان ظهور المدينة بمظهر جمالي وحضاري في شوارع ومناطق وسط المدينة.

سفاجا تستعد لموسم الأمطار

وأجرت لجنة من أجهزة سفاجا، جولة مرورية للتأكد من صلاحية «البرابخ والسدود» بجميع أنحاء المدينة، للتأكد من صلاحيتها، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، للوقوف على مدى جاهزيتها تنفيذًا لخطة الدولة.