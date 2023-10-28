خروج 49 مصابا في حادث البحيرة من المستشفى بعد تلقيهم للعلاج

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، خروج 49 مصابًا من حادث البحيرة من المستشفيات، ومازال هناك 9 مصابين داخل غرف العناية المركزة تحت الملاحظة بمستشفى أبو المطامير ووادي النطرون يتلقون العلاج اللازم.

وأشار في بيان، إلى أن عدد الوفيات بلغ 32 حالة وفاة تم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد ووادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

تفاصيل حادث البحيرة اليوم

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى أنه جرى الدفع بعدد 25 سيارات إسعاف من محافظة البحيرة بالإضافة إلى عدد من السيارات من المحافظات المجاورة، مؤكدا أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى داخل مستشفيات المحافظة لاسيما التى تقع في الظهير الصحراوي للتعامل مع الحادث الذي أسفر عن مصرع 32 راكباً وإصابة 60 آخرين.

وأضاف «جميعة»، إنه جرى إمداد مستشفيات وادي النطرون والنوبارية التي تلقت ضحايا حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بفرق متنقلة من مستشفيات «حوش عيسى، الدلنجات، أبو المطامير، إيتاي البارود» بأطباء عظام وجراحة لمساعدة الأطباء، في وادي النطرون وغرب النوبارية.

نقل مصابي حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إلى المستشفى

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه جرى نقل 18 جثة متفحة لمستشفى وادي النطرون وعدد 9 جثة متفحمة لمستشفى غرب النوبارية وعدد 5 جثث متفحمة لمستشفى أبوالمطامير، وجاري التعرف عليهم وتحديد هويتهم عقب تنتهاء النيابة العامة من التحقيقات.

ترجع تفاصيل حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات مما أدى إلى اشتعال النيران بهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث البحيرة اليوم ودفع بعدد من سيارت الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني حول الحادث وتبين إصابة 60 راكبا ووفاة 32 وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.