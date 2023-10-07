كيفية الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط السكك الحديدية.. 4 طرق متاحة

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرق الحصول على تذاكر السفر، للموظفين الذين يتنقلون من محافظة لأخرى أو الطلاب في الجامعات مع بداية العام الدراسي الذين يحرصون على السفر في نهاية كل أسبوع أو من فترة لأخرى.

وتيسيرًا على المواطنين من موظفين وطلاب، يمكن حجز تذاكر السفر من خلال طرق مختلفة عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية.

طرق حجز تذاكر السفر عبر السكك الحديدية

1 - شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2 - الحجز الإلكتروني «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني (من هنـــــــــــا)، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد (من هنــــــــــا)، والأيفون من هنـــــــــــــــــــا.

3 - يمكن حجز التذاكر من خلال المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4 - يمكن حجز تذاكر السفر عبر السكك الحديدية، من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية» من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية.