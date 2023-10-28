قصواء الخلالي: مصر تبحث عن حل جذري للقضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية الأبرز منذ 7 أكتوبر الجاري، بالنسبة للمصريين والعالم، وهناك تحذيرات على المستوى المصري والأممي والإقليمي والدولي من مغبة الوصول إلى نقاط تصعيد أكثر من ذلك من جانب الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.

الاتصالات انقطعت أمس بالكامل عن غزة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الاتصالات انقطعت أمس بالكامل عن قطاع غزة، وكان المشهد صعبا ودمويا ومأساويا، وأصوات القصف والتدمير كانت تصل إلى أبعد نطاق في محيط قطاع غزة، حيث شهد القطاع تدميراً كاملاً وشاملاً لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو حل الدولتين.

مصر تبحث عن حل للقضية الفلسطينية

وأوضحت أن مصر تبحث عن حل جذري للقضية الفلسطينية، وبعض الدول العربية أيضا، وتحاول مصر بكل ما تملك من قوة الوصول إلى حل حقيقي للمشهد المأساوي المظلم الذي يحدث في غزة، وتحاول أن تعيد القضية الفلسطينية لنهج حل الدولتين وللوصول لنقطة سلام ووقف ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات، وبالتالي مصر تعمل على الاتجاهات الثلاثة.