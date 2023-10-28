رئيس «المصريين الأحرار»: دور الدولة المصرية ثابت وتاريخي تجاه القضية الفلسطينية

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ما يحدث على أراضي قطاع غزة في الوقت الحالي، جريمة كبرى من جرائم الحرب، وتصفية عرقية، وبكل المقاييس العالم يقف صامتًا من قتل أبرياء وضرب مستشفيات وحصار أغذية وأدوية، كل هذا محرم من قبل القوانين الدولية في النظم الموجودة.

النظام العالمي سقط أمام الشعوب

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن النظام العالمي سقط أمام الشعوب، وهذا ما نشاهده من مظاهرات في الكثير من البلدان، وحتى الداعمة للاحتلال، مضيفًا أن رفض الشعب الفلسطيني للتهجير وثباته في أرضه، أكبر دليل على أن الشعب الفلسطيني يحارب حرب وجودية أكون أو لا أكون.

دور الدولة المصرية ثابت وتاريخي في القضية الفلسطينية

ونوه رئيس حزب المصريين الأحرار، بأن دور الدولة المصرية ثابت وتاريخي في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دورها لا يقبل المزايدة، فمنذ عام 1948 ضحت بالكثير سواء نفط وموارد أو جنود.