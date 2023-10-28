يونيسف: مليون طفل في غزة يعيشون حالة رعب بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي

أعربت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» عبر حسابها على منصة «X» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، عن قلق المنظمة بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها مليون طفل في غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين في غزة، ما يثير قلقها البالغ بشأن سلامتهم، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

ضرورة حماية جميع الأطفال والأسر والعاملين في المجال الإنساني

وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، على ضرورة حماية جميع الأطفال والأسر والعاملين في المجال الإنساني، الذين يقدمون الدعم لهم.

وأعربت عن قلقها البالغ بشأن السلامة والوضع الذي يعيشه فريق الهيئة في غزة، حيث تم فقدان الاتصال بهم، كما أعربت عن اهتمامها الكبير بسلامتهم وسلامة أسرهم.

الأمم المتحدة: الفريق عاش أحداثًا مروعة خلال 21 يومًا

وأضافت مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة، أن الفريق عاش بالفعل أحداثًا مروعة خلال 21 يومًا، والآن يواجهون ليلة أخرى من القصف والرعب، مشددة على الضرورة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين، ووقف المعاناة الإنسانية الجارية في غزة.