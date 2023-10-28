«متحدث الصحة»: استقرار حالة 32 شخصا من مصابي حادث طريق الإسكندرية

نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تعازي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لأهالي كل المتوفين في الحادث الذي وقع صباح اليوم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدًا أنه ارتفع عدد المتوفين إلى 34 شخصًا بعد وفاة اثنين من المصابين أثناء تلقيهم العلاج داخل أحد المستشفيات.

64 مصابا بحادث طريق الإسكندرية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن إجمالي عدد المصابين من الحادث الذي وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي هو 64 مصابا وتم نقل 51 منهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون ولا يزال يعالج تحت إشراف طبي 8 أشخاص، ويوجد 32 شخصا في حالة صحية مستقرة وغادروا المستشفى، و11 مصابا غادروا المستشفى بناء على طلبهم، كما يوجد 7 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، و6 جرى إسعافهم في موقع الحادث.

الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف

وتابع المتحدث الرسمي أنه فور تلقينا الخبر هرعت سيارات الإسعاف ووصلت إلى الحادث في غضون 8 دقائق، وجرى الدفع بأكثر من 20 سيارة للتعامل مع الموقف.