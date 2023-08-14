مصرع شخص في حادث على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي

شهد طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، وقوع حادث سير مروري، إذ صدمت سيارة ميكروباص أحد الأشخاص ما أسفر عن مصرعه أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وتمّ نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص.

نقل الجثة للمشرحة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتمّ نقل الجثة إلى المشرحة، فضلًا عن الدفع بونش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

تمّ تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.