مصرع عامل في حادث سير على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل في حادث سير

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم.

على الفور، أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة، له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

التصريح بدفن الجثة

وبالانتقال، تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص 40 سنة، اصطدم بعامل 50 سنةن في أثناء عبوره نهر الطريق، مما أدى إلى وفاة الأخير في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.