مصرع عامل في حادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها مهندس 45 سنة، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، تفاجأ بشخص واصطدم به دون قصد، وتبين أن المتوفى عامل بمزرعة 20 سنة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.