سقوط أمطار في مرسى علم جنوب البحر الأحمر (صور)

شهدت مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، حيث تعرضت المناطق الجبيلة وعدد من الطرق المؤدية إلى محافظات الصعيد إلى سيول على مدار أمس السبت.

سقوط أمطار جنوب البحر الأحمر

وشهدت مدن حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار وصفها الأهالي بأمطار خير وبركة ودقت الطبول والأفراح حيث تروي الأمطار الصحاري الشاسعة وتحولها إلى مراعي خضراء وتروي عطش الإبل وتسقي الزرع.

طرق ضربتها السيول بالبحر الأحمر

وضربت السيول بعض الطرق والمناطق الجبيلة ومدن جنوب البحر الأحمر وتأثرت الطرق بعملية النحر وأغلقت الأجهزة طريق سفاجا قنا أمام حركة السيارات في الكيلو 85 لحماية أرواح المواطنين وأعلنت الأجهزة حالة الطوارئ.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلن اللواء عمروحنفى محافظ البحر حالة الطوارىء ورفع درجة الإستعداد القصوى وتشكيل غرفة عمليات وقطاعات لمجابهة ومواجهة الأزمات وتجهيز المعدات وأطقم فنية ومهمات الإيواء والإغاثة والمرور على السدود والبحيرات والقنوات الصناعية والبرابخ والتأكد من فعاليتها.