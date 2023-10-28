احذر الخروج غدًا في هذا الوقت.. ظاهرة جوية تتسبب في سيول وسقوط أمطار

حالة من التقلبات الجوية تضرب البلاد خلال الساعات القادمة، وتشهد عدد من المحافظات طقسا مضطربا، مصحوبا بارتفاع في درجات الحرارة تارة، وتكون الصحب والشبورة تارة أخرى.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بسبب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والشعور الشديد بالحر، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت عبر حسابها الرسمي من ظاهرة تكاثف السُحب وحدوث الشبورة المائية المؤدية لسقوط الأمطار حد السيول في بعض المناطق.

احذر ظاهرة تساقط الأمطار والسيول

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تظهر السحب الرعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء مصحوبة بسقوط الأمطار على فترات متقطعة والتي قد تصل لحد السيول.

متابعة: «من المتوقع أن تنشط الرياح بسبب الرياح الهابطه من السحب الرعدية».

من جانبها، حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية من ظاهرة خلال الساعات القادمة، تؤدي لتأثر بعض المناطق بالكتل الهوائية الصحراوية، وتجاوز نسبة الرطوبة 85 لـ 90%، ما يؤدي إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة.

احذر الخروج غدًا في هذه الساعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تباين حالة الطقس غدًا، الأحد بسبب سقوط أمطار رعدية على بعض المحافظات، بالتزامن مع استمرار تأثير الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب بداية من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا، مُحذرة سائقي المركبات بسبب حجب الرؤية الأفقية، وذلك لضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

ناصحة المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

نصائح للحماية من التقلبات الجوية

وإليكم نصائح للحماية من التقلبات الجوية بحسب موقع «هيلث لاين».

- ارتداء الملابس المناسبة، ليست شتوية أو صيفية بسبب التقلب في درجات الحرارة.

- غسل الأيدى بالماء والصابون جيدًا، خاصة قبل لمس الأنف والفم والعين.

- تناول المشروبات التي تعمل على تقوية المناعة.

- الحصول على كمية كافية من الماء، لطرد السموم من الجسم مع تغير الفصول.

- تناول المزيد من فيتامين C من الفواكة والخضروات لتقوية المناعة.