أمطار رعدية تضرب 10 محافظات غدا.. وتحذير من ظاهرة جوية على الطرق فجرا

تشهد حالة الطقس غدا الأحد سقوط أمطار رعدية على بعض المحافظات مع استمرار تأثير الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب مما تعمل على حجب الرؤية الأفقية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا مع تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات تشير التوقعات إلى تعرض محافظات «بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، أسيوط» وتكون رعدية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدًا الأحد

وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات تكون الغيوم الجزئية، مع تأثير ظاهرة الشبورة الكثيفة على محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية،المنيا، الفيوم ، بني سويف» وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

وسجلت أقصى سرعة لحركة الرياح في المحافظات غداً في القاهرة الكبرى وتصل سرعتها إلى 28 كيلومترًا في الساعة وبلغت أقل سرعة لها في محافظات الوجه البحري ومدن القناة.