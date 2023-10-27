مزايا تغيير سيارتك من بنزين إلى غاز.. هتوفر 1500 جنيه في الشهر

بين الحين والآخر يرغب ملاك السيارات إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز بدلا من البنزين العادي، لما قد يشهده ارتفاع أسعار النفط عالميا، ودائما ما يوفر تحويل السيارة للعمل بالغاز بديلا عن البنزين الكثير من الأموال على ملاك السيارات قد تصل لـ1500 جنيه دفعة واحدة في الشهر.

شهدت زيادة أسعار البنزين والسولار، ارتفاعا بقيم تتراوح من 50 قرشا وحتى جنيه للتر لكافة أنواع المنتجات البترولية، وهذه هي الزيادة الثالثة من نوعها هذا العام لأسعار البنزين، أما بالنسبة لأسعار السولار فهي الزيادة الأولى منذ نحو 30 شهرا.

مميزات تحويل سياراتك للعمل بالغاز الطبيعي

من أكبر المميزات التي يتيحها نظام عمل السيارة بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين هو التوفير في التكلفة، حيث إن سعر الغاز الطبيعي حالياً 4.50 جنيه للمتر المكعب، بينما بلغ سعر البنزين 80 للتر 8.75 جنيه، أما بنزين 92 فقد بلغ سعره 10.25جنيه.

ووفق ما أعلنته شركة «غازتك»، فإنه من الممكن على قائد المركبة توفير ما يقارب الـ1125 جنيه شهريا، حال كان متوسط استهلاكه اليومي 10 لترات بنزين من فئة 80، بينما يصل معدل التوفير لأكثر من 1500 جنيه شهريا حال كان يستخدم بنزين 92، كما أنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي كلما زاد حجم التوفير.

مزايا التحويل للغاز الطبيعي

وتعد من أبرز مزايا تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي هو زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة وصلت لـ10%، حيث يتم احتراق الوقود بالمحرك بشكل تام لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف وبرقم أوكتيني أعلى من البنزين.

السيارات العاملة بالغاز لديها كفاءة أكبر في المحافظة على الزيوت، ويتم تغييرها على فترات أطول، بخلاف الحفاظ كذلك على البوجيهات والكوندنسر بفترات أطول وصيانة سيارة علي مدي زمني كبير.

السيارات العاملة بالغاز تصل نسبة الضوضاء بها والاهتزازات إلى نسب قليلة مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين.

السيارات العاملة بالغاز ينعدم فيها المكونات الملوثة أو الضارة بالصحة الناتجة عن عوادم السيارات.

عملت الدولة على زيادة مراكز التحويل للسيارات للعمل بالغاز حتى وصلت حاليا لـ 120 مركزا حتى الآن، كما بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود لأكثر من 500 ألف سيارة.