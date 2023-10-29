«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر تسبب حوادث الطرق.. كيف تتجنبها؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، وخاصة فيما يتعلق بانتشار الشبورة المائية صباحا، متوقعة أنها قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة كثيفة وضباب وياح محملة بالأترية

ومن المتوقع أن تصل الشبورة الكثيفة إلى حد الضباب على بعض المناطق، لذا نصحت قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

وتشهد بعض المناطق غدا تساط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، خفيفة على خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ويسود نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد

نصائح لتجنب حوادث الطرق أثناء الشبورة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتباع التعليمات الآتية لتجنب حوادث الطرق والتي قد تنتج عن الشبورة الكثيفة والضباب.

- القيادة بهدوء تام.

- لا تقود السيارة في حالة انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرك بوجودك.