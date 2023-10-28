الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار الرعدية والرياح المحملة بالأتربة والغبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الرعدية على عدة مناطق وأقاليم من الجمهورية، وخاصة سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، حيث تتساقط عليها أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا، وتكون رعدية أحيانا وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على عدة مناطق

وذكرت الهيئة أن حالة الطقس غدا تشهد نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية وسقوط الأمطار، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، لذا نصحت المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا فإنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأحد 29-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.