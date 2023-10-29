عبدالمنعم السعيد: الشارع الأمريكي يساند القضية الفلسطينية أكبر من السابق

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الاحتلال الإسرائيلي من خلال هجومه الوحشي على قطاع غزة يريد تحقيق الردع مرة أخرى بعد عملية «طوفان الأقصى» التي أدت لتراجع الردع الإسرائيلي.

الولايات المتحدة أرسلت حاملات الطائرات

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الولايات المتحدة أرسلت حاملات الطائرات إلى تل أبيب للدفاع عن إسرائيل، وهذا يرجع إلى المساهمة الكبيرة للمجتمع اليهود في المجتمعات الغربية، بخلاف قوة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك مساندة غير قليلة من الشارع الأمريكي للقضية الفلسطينية بصورة أكبر من السابق، وهذا واضح من المظاهرات التي تنظم في الولايات المتحدة، ولكن المؤسسات الأمريكية تقف قولاً واحدًا إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

السلطة الفلسطينية قامت على اتفاق أوسلو الذي يحضر الفلسطينيين

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية قامت على اتفاق أوسلو الذي يحضر الفلسطينيين من أجل إعداد دولة مستقلة، وبعد التوقيع على أوسلو بدأت حماس تنظم عمليات تحريرية في إسرائيل، فجاء بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلي في عام 1996، وأفسد اتفاقية أوسلو.