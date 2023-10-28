إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب بيت لحم

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية «حوسان»، غرب بيت لحم بالضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

وأوضحت «وفا» أن المواجهات تركّزت في منطقة «المطينة» عند المدخل الشرقي، ثم امتدت إلى وسط القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، تم علاجهم ميدانيا.