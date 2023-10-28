تعليق الدراسة في المدينة المنورة غدا بسبب الأمطار (فيديو)

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غدا الأحد، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية.

وأوضحت أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع من الطلاب والمعلمين.

#المدينة_المنورة الأن .. أمطار

جنة يالمدينة ولو كنتي جفاف ..؛

كيف أجل لا صارت الدنيا مطر #امطار_المدينه

٠٠٠ pic.twitter.com/lK5nHKyRe9 — المدينة لايف (@Medinah_Live) October 28, 2023

استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلاب ومنسوبي المدارس والمكاتب الخارجية بدر وخيبر ووادي الفرع.