تعليق الدراسة في المدينة المنورة غدا بسبب الأمطار (فيديو)
كتب:
كريم عثمان
11:16 م | السبت 28 أكتوبر 2023
أمطار بالمدينة المنورة
أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غدا الأحد، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية.
اللهم صيبًا نافعًا..#أمطار_المدينة من ساحات #المسجد_النبوي الشريف.— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) October 28, 2023
تصوير: ماجد سندي#المدينة_المنورة pic.twitter.com/Ar7QOKE4de
وأوضحت أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع من الطلاب والمعلمين.
#المدينة_المنورة الأن .. أمطار— المدينة لايف (@Medinah_Live) October 28, 2023
جنة يالمدينة ولو كنتي جفاف ..؛
كيف أجل لا صارت الدنيا مطر #امطار_المدينه
٠٠٠ pic.twitter.com/lK5nHKyRe9
استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي
وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلاب ومنسوبي المدارس والمكاتب الخارجية بدر وخيبر ووادي الفرع.