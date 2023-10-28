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تعليق الدراسة في المدينة المنورة غدا بسبب الأمطار (فيديو)

كتب:

كريم عثمان
11:16 م | السبت 28 أكتوبر 2023
أمطار بالمدينة المنورة

أمطار بالمدينة المنورة

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غدا الأحد، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية.

وأوضحت أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع من الطلاب والمعلمين.

استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي 

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلاب ومنسوبي المدارس والمكاتب الخارجية بدر وخيبر ووادي الفرع.

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