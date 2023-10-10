هل يشمل برنامج عمرة الـ13 ألف جنيه زيارة المدينة المنورة؟.. «السياحة» توضح

«لا يلزم حاملها بالحصول على باركود بوابة العمرة المصرية»، هكذا تحدث أحمد وحيد عضو غرفة مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تأشيرة المرور «الترانزيت» التي يحصل عليها المسافرون لأداء مناسك العمرة عبر برنامج «عمرة الترانزيت»، مشيرًا إلى أنَّ تأشيرة المرور تصدرها شركتي الطيران التي تنظمان برنامج «عمرة الترانزيت» وهما شركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران «فلاي ناس».

تأشيرة المرور إلى المملكة العربية السعودية

وأضاف «وحيد»، لـ«الوطن»، أنَّ المواطن المصري الحاصل على تأشيرة المرور «الترانزيت» بعد حجزه رحلة طيران من مصر إلى إحدى الدول على أن تكون السعودية محطة ترانزيت خلال تلك الرحلة يسمح له بالبقاء بالمملكة العربية السعودية لمدة 96 ساعة كترانزيت يسمح له خلالها بتأدية مناسك العمرة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنَّ تكلفة برنامج عمرة الترانزيت والتي تشمل سعر تذكرة الطيران وتأشيرة المرور والإقامة بالفنادق السعودية لمدة 4 أيام تبدأ من نحو 13 ألف جنيه، موضحًا أنَّ الإقامة ببرنامج العمرة ترانزيت تكون لمدة 4 أيام في فنادق مكة فقط ولا تشمل الإقامة بفنادق المدينة المنورة.

برامج العمرة

وأشار إلى أنَّه بالرغم من زيادة الإقبال مؤخرا على برنامج عمرة الترانزيت من قبل بعض المصريين، إلا أن غالبية المواطنين يفضلون السفر للمملكة العربية السعودية عبر برنامج عمرة تبلغ مدته 10 أيام على الأقل ويشمل إقامة المعتمرين بفنادق المدينة المنورة وحجز زيارة الروضة الشريفة خاصة أن الفرق بين سعر البرنامجين ليس كبيرا.

وتابع: «شركات السياحة المصرية لا تنظم برنامج عمرة الترانزيت، إذ أنَّه مقصور تنظيمه على شركتي طيران فقط»، لافتًا إلى ضرورة السماح لشركات السياحة بتنظيم مثل هذا البرنامج.