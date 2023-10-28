قوات الاحتلال تقصف مختلف أنحاء قطاع غزة (فيديو) كتب: كريم عثمان 11:01 م | السبت 28 أكتوبر 2023 قصف أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الإمارات تدين الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة وتطالب بهدنة إنسانية مظاهرة لعائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة بتل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار بعد قصف عنيف على غزة أمس.. العالم ينتفض اليوم من أجل فلسطين تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة غزة قصف فلسطين الاحتلال بقلم كريم عثمان