الناقد رامي المتولي لـ«ملعب الفن»: السينما بعد 1948 اهتمت بالبعد الوطني العربي

قال الناقد الفني رامي المتولي، إن النكبة سنة 1948 كانت حدثا زلزل الشعوب العربية ومنها مصر، وجمال عبد النصر حارب بنفسه سنة 1948، وكان لها بُعد سياسي واجتماعي كبير، مشيرا إلى أنه كان هناك اهتمام شديد بالبُعد الوطني العربي وظهر ذلك في الأعمال السينمائية بعد ذلك.

وأوضح «المتولي» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» المذاع على راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامي مصطفى عمار أن السينما في هذا الوقت كانت تهتم بالأفلام السياسية التي لها علاقة بمرحلة 1952 وفكرة الأسلحة الفاسدة إذا كانت حقيقية أم لا حقيقية، إلا إنها كانت فترة مؤثرة.