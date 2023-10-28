رامي المتولي: السينما المصرية دعمت القضية الفلسطينية منذ فيلم الناصر صلاح الدين

قال الناقد الفني رامي المتولي، إن السينما تعاملت مع القضية الفلسطينية منذ فيلم الناصر صلاح الدين الذي تبنى قضية أورشليم كأول الأفلام التي تناقش مشكلة فلسطين، موضحا أن يوسف شاهين كان يناقش القضية في أعماله بمنتهى السلاسة واستخدم لغة سينمائية قوية جدا عن طريق استلهام التاريخ، وظهر ذلك في العديد من اللقطات والمشاهد.

المتولي: لم يعد هناك مثقفين في المنطقة بشأن القضية الفلسطينية مثل الشعب المصري

وأوضح «المتولي» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» المذاع على راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامي مصطفى عمار، أن المشاهد تتضمن اسقاطات فنية على القضية السياسية بشكل غير مسبوق، وهذه المرحلة كانت تتضمن ثقافة ووعي وكتابة ونقاش، أما حاليا لم يعد هناك مثقفين في المنطقة بشأن القضية الفلسطينية مثل الشعب المصري الذي يهتم بالقضية بشكل أساسي.

وأشار الناقد الفني رامي المتولي إلى أن الدعم السينمائي كان منذ الخمسينيات وفي العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.