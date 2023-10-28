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حظك اليوم برج الدلو الأحد 29-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
11:59 م | السبت 28 أكتوبر 2023
برج الدلو

برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بتفكير تجاري يمنحه القدرة على تحدى الأزمات ويجيد إدارة المشاريع بقوة، وتجديد علاقاته الاجتماعية بشكل مباشر محترف في وضع الخطط وتنفيذها بشكل جيد، ويتسم بحبه لعائلته وأصدقائه.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني وياسمين صبري، وتقدم «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الدلو الأحد 29-10-2023على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء الفلك.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

بإمكانك وضع خطة مع شركاء النجاح في عملك وابتعد عن التعصب أو الأمور التي تثير شعورك بالغضب وتناقش مع زملائك وشاركهم أفكارك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تنصحك الأفلاك بتبادل الهدايا مع أهلك والتقرب منهم وحافظ على تبادل الحب والدعم بينك وبين أصدقائك وأفراد عائلتك، وتحسين علاقتك بشريك حياتك.

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بقلم صفية النجار