«البحر الأحمر» تعلن الطوارئ لاستقبال الأمطار الرعدية لليوم الثاني على التوالي

أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لسقوط الأمطار والسيول لليوم الثاني على التوالي حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق السريعة والمناطق الجبيلة جنوب البحر الأحمر.

وتضرب مدن البحر الأحمر أمطار تصل إلى رعدية على مناطق الجنوب اليوم الأحد حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لليوم الثاني على التوالي، حيث شهد عدد من مدن وطرق البحر الأحمر أمس أمطارا غزيرة وصلت إلى سيول على طريق سفاجا قنا وجنوب البحر الأحمر.

توقعات سقوط أمطار بالبحر الأحمر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار اليوم تترواح من خفيفة إلى متوسطة و تكون رعدية احيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وطالبت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خاصةً على الطرق السريعة وضرورة التزام السائقين بإرشادات المرور والسرعات المقررة.

أمطار وسيول بالبحر الأحمر

وتعرضت محافظة البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية لسقوط الأمطار والسيول وضربت عددا من الطرق ومناطق الجنوب وسلاسل جبال البحر الأحمر وقعت طريق سفاجا قنا أمام حركة السيارات وتم عمل تحويل اتجاه السيارات ليصبح الطريق مذدوج من الكيلو 85 بطريق قنا سفاجا.