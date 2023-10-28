5 طرق ضربتها السيول في البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم، سقوط أمطار غزيرة وسيول على بعض الطرق والمناطق الجبلية ومدن جنوب البحر الأحمر، وتأثرت الطرق، وأغلقت الأجهزة طريق سفاجا - قنا، أمام حركة السيارات في الكيلو 85 لحماية أرواح المواطنين وأعلنت الأجهزة حالة الطوارئ.

طرق البحر الأحمر

وأفادت غرفة عمليات البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، بأن السيول التي سقطت اليوم على مدن البحر الأحمر ضربت عددا من الطرق هي طريق «إدفو - مرسى علم»، وطريق «الشيخ الشاذلي - الشيخ سالم»، وطريق «سفاجا - القصير» جنوب محافظة البحر الأحمر، وطريق «سفاجا - قنا» وطريق «سفاجا - سوهاج»، وهما الطريقان المؤديان إلى محافظات الصعيد.

طريق سفاجا - قنا

وأشار مسؤولو غرفة عمليات البحر الأحمر إلى أن جميع طرق البحر الأحمر تعمل أمام حركة السيارات ولم تتأثر بالسيول ما عدا طريق «سفاجا - قنا» إذ تسببت السيول في دحر الطريق، وجرى إغلاقه في الكيلو 85 وجرى عمل تحويل اتجاه السيارات ليصبح الطريق مزدوجا، وجرى تسيير حركة السيارات مرة أخرى في الاتجاهين.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ وتشكيل غرفة عمليات وقطاعات لمجابهة ومواجهة الأزمات وتجهيز المعدات وأطقم فنية ومهمات الإيواء والإغاثة والمرور على السدود والبحيرات والقنوات الصناعية والبرابخ والتأكد من فعاليتها.