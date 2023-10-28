مصطفى عمار: لولا «القاهرة الإخبارية» ما كان العالم لينتبه لأحداث غزة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، إن قناة القاهرة الإخبارية صنعت إنجازا في تغطية أحداث غزة، وتمكنت من نقل ما يحدث داخل القطاع إلى العالم بأسره، ولولا «القاهرة الإخبارية» ما كان العالم لينتبه لما يحدث داخل غزة، لافتا إلى ان إحدى المجلات الأمريكية ناقشت دور مصر في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال أحد المحللين بالمجلة إن العالم لن يستطيع حل الأزمة دون مصر، ويجب أن تعلم أمريكا حجم مصر.

قناة القاهرة الإخبارية حققت انتشارا واضحا في وقت زمني قصير

وأوضح «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» المذاع على على راديو أون سبورت إف إم، أن قناة القاهرة الإخبارية حققت انتشارا واضحا في وقت زمني قصير بقيادة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري وفريق العمل من الشباب والخبراء.

الشارع المصري حزين جدا على ما يحدث في فلسطين

وأشار الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار إلى أن المجتمع المصري مهتم بالقضية الفلسطينية والشارع المصري حزين جدا على ما يحدث في فلسطين، مقارنة بالآخرين نرى المصريين هم الأكثر تأثرا وحرصا على القضية.