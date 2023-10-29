عاجل.. أول تعليق من الأهلي على أزمة أحمد عبدالقادر وإمكانية رحيله في يناير

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل أزمة أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الكروي الأول مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة، واستبعاده من قائمة وتشكيل الفريق.

تعليق عدلي القيعي على أزمة أحمد عبدالقادر في الأهلي

وأكد القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، أن أحمد عبدالقادر لاعب مهم للغاية في قائمة النادي الأهلي، واستبعاده من المباريات قرار من مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مؤكدا أن المدرب السويسري تحدث في أكثر من مناسبة عن أن المقياس له للمشاركة في المباريات هو التدريبات الجماعية.

سبب استبعاد أحمد عبدالقادر

وتابع أن وجهة نظر مارسيل كولر، هي وجود لاعب أجهز من أحمد عبدالقادر في الوقت الحالي، وقد يعود اللاعب للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة بصورة طبيعية، خاصة وأنه لاعب ضمن قائمة الفريق، بالإضافة إلى امتلاكه إمكانيات خاصة على كافة المستويات.

وعن إمكانية رحيل أحمد عبدالقادر في يناير، تحدث القيعي عن أن هذا القرار خاص بالمدرب السويسري مارسيل كولر، وليس لنا علاقة بهذا الأمر نهائيا، والفريق في الوقت الحالي يمتلك لاعبين على مستوي عالي على كافة المستويات.