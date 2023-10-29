عاجل.. تفاصيل مصرع ماثيو بيري بطل «فريندز».. تباهى بالجاكوزي فمات فيه بعد أسبوع

عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل ماثيو بيري، ميتا عن 54 عاما في حوض استحمام ساخن «جاكوزي» في منزله بمنطقة لوس انجليس.

لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث

وأعلنت الشرطة أن سبب وفاة ماثيو بيري كان بسكتة قلبية، مشيرة إلى أنه تم العثور على بيري في حوض الاستحمام بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، ولم يكن هناك أي شيء غريب في مكان الوفاة، وتم تشخيص الوفاة بأنها بسبب السكتة القلبية حسبما نقلت روسيا اليوم عن مواقع أمريكية متخصصة في أخبار المشاهير.

واشتهر ماثيو بدوره في مسلسل الأصدقاء «فريندز»الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، وقد حقق المسلسل نجاحا هائلا، ونال بيري وزملاؤه المشاركون شهرة واسعة بين مشاهدي التلفزيون.

ترشح ماثيو لجائزة إيمي عام 2002 كأفضل ممثل بارز في مسلسل كوميدي، إلى جانب مات لوبلانك، ولكن خسر كلاهما أمام راي رومانو.

آخر ما نشر ماثيو على حسابه

اللافت إلى أن آخر صور له على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام كانت في الجاكوزي أيضا حيث شارك متابعيه منذ 6 أيام تقريبا منشورا عن استمتاعه بهذه اللحظات مع المياه الدافئة.

ولد في ويليامزتاون، ماساتشوستس، في 19 أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، حيث التحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكانت والدته، سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.