بدء التقديم لوظائف شركة النصر للأدوية.. اعرف المستندات المطلوبة

تبدأ شركة النصر للكيماويات الدوائية، إحدى شركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، في استقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة بها.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، وفقًا للإعلان الصادر عن شركة النصر للكيماويات الدوائية، تفاصيل الوظائف الشاغرة والمستندات المطلوبة للتقديم وكذا طريقة التقديم للوظائف.

الوظائف الشاغرة بشركة النصر للكيماويات الدوائية

- أخصائيون حاصلون على مؤهل بكالوريوس صيدلة.

- أخصائيون حاصلون على مؤهل بكالوريوس طب بيطري.

- أخصائيون حاصلون على مؤهل بكالوريوس علوم يشترط تخصص كيمياء.

- مهندسون يشترط تخصصات كهرباء وميكانيكا قوى ومدني.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شهادة التجنيد أو الإعفاء.

- السيرة الذاتية.

- عنوان المتقدم للوظيفة.

- رقم التليفون الخاص بالمتقدم للوظيفة.

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة بالشركة

أكدت شركة النصر للكيماويات الدوائية، أنّه على الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة بالشركة، تقديم الطلبات باسم المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية مرفق بها الأوراق المطلوبة للتقديم والمحددة من قبل الشركة.