ضوابط التصويت في الخارج وفق قواعد «الوطنية للانتخابات».. تعرف عليها

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من القرارات بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حسب القرار المُنظم لقواعد التصويت.

قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج

وحسب ما نشرت الجريدة الرسمية للقرار رقم 26 لسنة 2023، والذي يُنظم قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج أثناء الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وتضم مادته الأولى على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

الاقتراع السري المباشر

كما نصت المادة الثانية على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.