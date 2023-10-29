بالأسماء.. «الوطنية للانتخابات» تحدد 15 منظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددا من المنظمات الدولية والمحلية التي جرى اعتمادها لمتابعة الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

أسماء المنظمات الدولية والمحلية

وترصد السطور التالية، أسماء المنظمات الدولية والمحلية التي اعتُمدت لمتابعة الانتخابات.

1- مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

2- المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

3- المؤسسة المصرية للسلام والتنمية.

4- مؤسسة المستقلين الدولية.

5- مؤسسة شباب 2030 للتنمية.

6- مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.

7- المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

8- جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية.

9- جمعية الجامعة العربية لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي.

10- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

11- جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة.

12- مؤسسة ارتقاء للتنمية.

13- مؤسسة أيادٍ مصرية للتنمية وتأهيل الشباب.

14- جمعية تنمية المجتمع بأم صابر.

15- جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان.