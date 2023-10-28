لجان لرصد مخالفات الدعاية في الانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الضوابط لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

طرق للدعاية الانتخابية

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الطرق للدعاية الانتخابية خلال انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مشيرة إلى أن الحملة الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 من شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات وتلتزم وسائل الإعلام بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

ووفقًا للقرار رقم 15 لسنة 2023 الخاص بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فإن طرق الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 تتمثل في الآتي:

- نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية.

- وضع الملصقات واللافتات.

- أي نشاط يجيزه القانون.

- الاجتماعات المحدودة والعامة.

- الحوارات.

- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.