صدمة في هوليود بعد رحيل بطل مسلسل Friends.. العالم سيفتقد ضحكة «بيري»

استيقظ نجوم هوليوود وجمهور السينما والدراما الأمريكية اليوم، على خبر صادم، بعد الإعلان عن العثور على الفنان ماثيو بيري، الذي اشتهر بدور «تشاندلر بينج» في مسلسل Friends الشهير، ميتا داخل منزله في لوس أنجلوس أمس، عن عمر ناهز 54 عاما.

نعى عدد كبير من نجوم هوليوود والشخصيات العامة، ماثيو بيري، وبينهم سلمى بلير، وإيفيت نيكول براون، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وماجي ويلر، وباجيت بروستر.

وكتبت ماجي ويلر التي لعبت دور «جانيس» صديقة «تشاندلر» في مسلسل Friends، على «إنستجرام»: «يا لها من خسارة، سيفتقد العالم ماثيو بيري، إنّ الفرحة التي جلبتها للكثيرين في حياتك القصيرة جدًا ستستمر. أشعر بأنّني محظوظة جدًا بكل لحظة إبداعية شاركتها معك»، وذلك وفق ما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

رئيس وزراء كندا ينعي ماثيو بيري

وعبر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، عن صدمته وحزنه لوفاة ماثيو بيري، صديقه السابق في المدرسة. قائلا: «لن أنسى أبدًا الألعاب التي كنا نلعبها في ساحة المدرسة. أعلم أن الناس في جميع أنحاء العالم لن ينسوا أبدًا الفرحة التي جلبها لهم. شكرا على كل الضحكات، ماثيو. لقد كنت محبوبًا وسنفتقدك».

قالت الممثلة سلمى بلير عبر حسابها على «إنستجرام»: «صديقي الأقدم، كلنا أحببنا ماثيو بيري، وأنا أحببته بشكل خاص، لقد أحببته دون قيد أو شرط، الآن أنا مكسورة لرحيله، أحلام سعيدة ماتي. أحلام جميلة».

وكتبت إيفيت نيكول براون، التي لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني «The Odd Couple» مع ماثيو بيري: «عانت عائلتنا من خسارة كبيرة اليوم، أنا حزين جدًا بشأن الأخبار بحيث لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا، ماثيو كان يستحق المزيد من السلام في هذه الحياة. 54 صغير جدًا على الرحيل».

«وارنر براذرز» تنعى بطل مسلسل Friends

وأصدرت شركة «وارنر براذرز» بيانا نعت فيه الفنان الراحل، جاء فيه: «فُجعنا برحيل صديقنا العزيز ماثيو بيري. كان ماثيو ممثلًا موهوبًا بشكل لا يصدق وجزءًا لا يمحى من عائلة مجموعة تلفزيون وارنر براذرز، كان تأثير عبقريته الكوميدية محسوسًا في جميع أنحاء العالم، وسيظل إرثه حيًا في قلوب الكثيرين. هذا يوم مفجع، ونحن نرسل حبنا لعائلته وأحبائه وجميع معجبيه المخلصين».

توفي «بيري»، في حوض استحمام ساخن داخل منزله في لوس أنجلوس، حسب ما ذكرت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز».