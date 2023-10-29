فرص عمل بسلسلة صيدليات شهيرة لجميع المؤهلات.. الموعد وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر وظائف شاغرة بإحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة بالقاهرة والجيزة.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط التقديم وكيفية التقديم، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

1- صيادلة «بكالوريوس صيدلة» - خبرة أو دون خبرة.

2- صيادلة كول سنتر بكالوريوس صيدلة ويشترط الخبرة.

3- موظف تجميل داخل الفرع مؤهل متوسط أو مؤهل عالي ويفضل الخبرة.

4- موظف كول سنتر مؤهل عالي.

5- موظف أمن مؤهل متوسط.

6- دليفرى مؤهل متوسط - امتلاك ماكينة- رخص سارية.

أماكن العمل

- صيادلة: القاهرة والجيزة.

- موظف تجميل: الشروق والتجمع والعبور.

- موظف أمن: الشروق والعبور والتجمع والشيخ زايد ومصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين ووسط البلد وشبرا.

- دليفرى: الشروق والعبور والتجمع والشيخ زايد ومصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين ووسط البلد وشبرا.

متطلبات الوظيفة

- جميع المؤهلات متوسط- فوق متوسط- عالي.

- يتم قبول الصيادلة المكلفين.

- ذكور وإناث.

- تحديد الموقف من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- فرص للترقي.

- عدد يوم إجازة في الإسبوع.

- تأمينات إجتماعية.

- تأمين طبي خاص.

- تأمين على الحياة.

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/1fat9CcGLf

وحضور اليوم التوظيفي المفتوح لسلسلة الصيدليات يوم الثلاثاء و الأربعاء 8 و9 نوفمبر 2023 من الساعة 10صباحا حتى الساعة 3 مساء بـ11 شارع أحمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط- مصر القديمة.