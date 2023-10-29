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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط منطقة مدارس بالقدس.. واختناقات بين الطلاب

كتب:

كريم عثمان
09:27 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
حالات اختناق لطلاب المدارس

حالات اختناق لطلاب المدارس

أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق، صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إصابة عدد من طلاب المدارس باختناق

وأفادت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المدارس انطلاقا من بوابة جدار الفصل العنصري، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الطلبة المتوجهين إلى مدارسهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المقتحمة، اعتدت على الأهالي وسط البلدة وفي محيط جامعة القدس.

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