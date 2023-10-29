بدء عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجي كتب: نرمين عفيفي 08:24 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023 الأوضاع بغزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، ببدء عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في الدقهلية الأمن العام يضبط شبكة توزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص في البحيرة حيل «حرامية الواي فاي» لسرقة شبكة الإنترنت.. تعرف عليها واحذرها وزير الاتصالات: 150 مليار جنيه استثمارات لتقوية شبكة الإنترنت خبير تكنولوجي يكشف سبب بطء شبكة الإنترنت في المنزل.. اعرفه شبكة الإنترنت الإنترنت قطاع غزة غزة بقلم نرمين عفيفي