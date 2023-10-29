عاجل.. عشرات الشهداء ومئات المصابين حصيلة الليلة الـ23 للعدوان على غزة

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل لليوم الـ23 على قطاع غزة على التوالي، حيث استشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد.

استشهاد عشرات المواطنين بسبب القصف

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسليها باستشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي تل الهوى غرب غزة مكون من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل واصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

قصف منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.

وفي مخيم جباليا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 110 منازل ما أدى لسقوط 45 شهيدا على الاقل واصابة آخرين.

كما دمرت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.

استشهاد مواطنين في خان يونس ورفح

وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 مواطنا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع.

ويتواصل لليوم الـ 23 العدوان على القطاع الذي أوقع أكثر من 7800 شهيد وإصابة الآلاف، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس السكان، كما تم تدمير الطرق الرئيسية والفرعية والبنية التحتية في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية.