إعادة فتح طريق «سفاجا - قنا» بعد رفع آثار السيول

أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إعادة فتح طريق «قنا - سفاجا» في الاتجاهين، وانتظام حركة مرور السيارات تزامنا مع أعمال رفع آثار الأمطار والسيول التي تعرضت لها المنطقة مساء أمس.

فتح طريق قنا سفاجا

وكانت عدة مناطق بالبحر الأحمر تعرضت أمس السبت، إلى أمطار غزيرة وسيول على الطرق والمناطق الجبيلة، أدت إلى نحر بطريق «سفاجا - قنا» في الكيلو 85، وحرصت أجهزة البحر الأحمر على غلق الطريق أمام حركة السيارات حفاظا على أرواح المواطنين.

تغيير مسار طريق سفاجا قنا بسبب السيول

وأشار اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن طريق قنا سفاجا شهد سقوط سيول أدت إلى نحر الطريق في منطقة الكيلو 85، وتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول على جانبي الطريق، وأعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ.

مرور البحر الأحمر تحذر السائقين

وشددت إدارة مرور البحر الأحمر على السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة المسافرين على الطرق القادمة من محافظات الصعيد، والالتزام بتعليمات وإرشادات المرور والسرعات المقررة.