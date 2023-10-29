وزير خارجية الصين: الطريق إلى قمة «شي وبايدن» لن يكون سلسا

قال وانج يي، وزير الخارجية الصيني، اليوم الأحد، إنَّ الطريق إلى قمة سان فرانسيسكو لن يكون سلسًا، في إشارة إلى اجتماع متوقع بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن.

والتقى «وانج»، مع بايدن وكبار مساعديه في واشنطن في الأيام الماضية، واتفقوا على العمل معًا لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى «العودة إلى بالي»

وأشار إلى أنَّ الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى «العودة إلى بالي»، في إشارة إلى آخر اجتماع بين بايدن وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في الجزيرة الإندونيسية، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، وناقشا خلاله الوضع في تايوان والتنافس والمحادثات بينهما.

وأضاف أنَّ الجانبين أرسلا إشارات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات، مشيرًا إلى أنَّه من المفيد والضروري الحفاظ على الحوار حتى مع وجود اختلافات وتناقضات مختلفة وقضايا يتعين حلها.