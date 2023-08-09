وزير الخارجية الصيني يبدأ زيارة إلى سنغافورة وماليزيا وكمبوديا غدا
كتب:
هانى حسن
11:18 ص | الأربعاء 09 أغسطس 2023
وزير خارجية الصين
أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى سنغافورة وماليزيا وكمبوديا، غدا، على أن تستمر لـ3 أيام، حسب تقرير لقناة القاهرة الإخبارية.
وقال ماو نينج، المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنّ زيارة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، ووزير الخارجية وانج يي، إلى الدول الآسيوية الثلاث تأتي تلبية لدعوة من نظرائه في سنغافورة وماليزيا وكمبوديا.