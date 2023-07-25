البرلمان الصيني يعلن عزل وزير الخارجية تشين غانغ من منصبه

أعلن البرلمان الصيني، عزل وزير الخارجية تشين غانغ من منصبه، وتعيين وانغ يي وزير الخارجية الصيني الجديد، بحسب موقع قناة روسيا اليوم.

وكان تشين غانغ، شغل منصب وزير الخارجية بالفعل حتى ديسمبر 2022، إلا أنّه لم يظهر علنا خلال الشهر الماضي، ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مكان وجوده أو حالته الصحية.

عزل وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من منصبه

في الوقت ذاته، سربت وسائل إعلام غربية، علاقة مزعومة للوزير خارج نطاق الزواج بصحفية من إحدى القنوات التلفزيونية الصينية، ما قد يكون سببا في اختفائه من المجال العام.