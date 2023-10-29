«الأرصاد» تعلن سقوط أمطار رعدية على مناطق عدة بالمحافظات اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها تتراوح بين أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ أمطار اليوم تمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مؤكدة نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد خلال النهار، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ونوهت بأنّه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة بآخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الأحد

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.