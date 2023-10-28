توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلي أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انتشار شبورة مائية كثيفة في الصباح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

تساقط أمطار رعدية على عدة مناطق

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا، على سلال جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وتكون رعدية أحيانا وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ونصحت المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 29-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 30-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 22 درجة مئوية.