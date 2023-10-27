«الأرصاد» تحذر السائقين من ظاهرة جوية تغطي الطرقات.. «خدوا بالكم»

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من ظاهرة جوية تجتاح الطرقات، تتمثل في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بداية من ساعات الليل في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الأرصاد تحذر السائقين من ظاهرة جوية

ووجهت الأرصاد الجوية تحذيرها للسادة قائدي المركبات من الظاهرة الجوية، ونصحتهم بضرورة توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، إذ إنّ الرؤية الأفقية الآن على القاهرة 2000 متر، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك ظاهرة جوية أخرى، بوجود فرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ من المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة العظمى على بعض المحافظات، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 29 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 34 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.