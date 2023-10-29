43 شهيدا في غزة جراء استهداف الاحتلال منزلا بمنطقة النصيرات

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسقوط أكثر من 43 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة النصيرات، وأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين في غزة.

وأضافت مراسلة القناة، عن تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة، ووجود 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي بمنطقة الزيتون.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.