عاجل.. شهيد فلسطيني في نابلس.. وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

أصيب فجر اليوم الأحد، 4 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، بأن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء مواجهات عقب اقتحام مخيم بلاطة.

كما أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وأضافت المصادر الطبية، أن شابا (25 عاما) استشهد متأثرا باصابته الحرجة في الصدر، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.