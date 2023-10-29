هيئة الطرق تستكمل الإصلاحات بطريق «سفاجا - قنا»: لا تؤثر على حركة المرور

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، انتظام حركة سير المركبات بدءا من الساعة 3:30 صباحاً بطريق «سفاجا - قنا» بالكامل في الاتجاهين بعد معالجة آثار السيول التي أدت إلى غلق الطريق في اتجاه «قنا - سفاجا» في المسافة من الكيلو 40 حتى الكيلو 85 واستخدام اتجاه «سفاجا - قنا» في الاتجاهين في هذه المسافة.

كما تستكمل الهيئة حاليًا إصلاح بعض الطبانات خارج حدود الطريق والتي لا تؤثر على حركة المرور به.

كانت الهيئة العامة للطرق والكباري، أعلنت أنَّه في تمام الساعة 18.00 حدث سيل عند الكيلو 85 بطريق «سفاجا - قنا»، وتمّ التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتمّ غلق الطريق في اتجاه «قنا - سفاجا» من الكيلو 40 حتى الكيلو 85، واستخدام اتجاه «سفاجا - قنا» في هذه المسافة من الطريق للعمل في الاتجاهين.

وأشارت إلى أنَّه بعد انتهاء السيل تمّ المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر وإطماءات في اتجاه «قنا - سفاجا»، وتمّ استمرار غلق اتجاه «قنا - سفاجا» من الكيلو 40 حتى الكيلو 85 بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين.